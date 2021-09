VIDEO – Bologna-Genoa 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Genoa, anticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TUTTO NELLA RIPRESA – Bologna-Genoa 2-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Nessun gol nel primo tempo, quattro nel secondo ma alla fine è un punto a testa. Apre il Bologna: al 49′ su cross respinto si avventa Aaron Hickey, che controlla al limite e con un bel sinistro a incrociare sblocca l’incontro. La risposta del Genoa non si fa attendere e la firma l’ex Mattia Destro, sei minuti dopo con un ottimo colpo di testa a centro area. Lo stesso attaccante potrebbe far doppietta, gliela nega Lukasz Skorupski con un prodigio. Stesso discorso nell’altra area quando Salvatore Sirigu è decisivo su Lorenzo De Silvestri di testa. Un’ingenuità di Zinho Vanheusden che trattiene Nicola Sansone costa il rigore al Genoa, dal dischetto Marko Arnautovic ringrazia e fa 2-1 all’85’. Errore da una parte ma pure dall’altra, perché Kevin Bonifazi frana su Yayah Kallon destinato sulla linea di fondo ed è rigore anche per gli ospiti, con Domenico Criscito che pareggia all’89’. Sull’ultima occasione potrebbe vincerla il Bologna, ma Andreas Skov Olsen prende la traversa e Sirigu mura Roberto Soriano.

Video con gli highlights di Bologna-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.