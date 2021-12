VIDEO – Bologna-Fiorentina 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Fiorentina, anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Fiorentina 2-3 nell’anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A. La Fiorentina si conferma al quinto posto assieme alla Juventus e lo fa al termine di una partita molto divertente. Apre le marcature al 33′ il primo gol in Serie A di Youssef Maleh, di testa su cross di Nicolas Gonzalez. Splendido il pareggio del Bologna, al 42′ con un lancio dalle retrovie di Mattias Svanberg per il tiro al volo perfetto di Musa Barrow. I viola, oggi in maglia gialla, ritornano avanti al 51′ con una pennellata su punizione di Cristiano Biraghi, bravo a sorpassare la barriera e lasciare fermo Lukasz Skorupski. Il portiere poco dopo è costretto ad abbattere Gonzalez, dopo un filtrante mal gestito dalla difesa rossoblù: rigore netto. Dusan Vlahovic lo spiazza, al 67′ diventano due i gol di vantaggio della Fiorentina sul Bologna. Aaron Hickey, da subentrato, riesce ad accorciare all’83’ con un destro (non il suo piede) deviato per rendere infuocato il finale. Non basta: i tre punti vanno in Toscana.

Video con gli highlights di Bologna-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.