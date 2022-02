VIDEO – Bologna-Empoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Bologna-Empoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



NIENTE GOL – Bologna-Empoli 0-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. All’andata era stata una partita spettacolare, finita 4-2 per l’Empoli, stavolta invece nonostante diverse occasioni non ci sono reti. Ci prova Andrea Pinamonti in acrobazia su cross di Filippo Bandinelli, ma è bravissimo Lukasz Skorupski a murarlo. Splendido il destro da venticinque metri di Marko Arnautovic, sfortunatissimo nel prendere la traversa a Guglielmo Vicario battuto. Sfiora il gol per il Bologna anche Riccardo Orsolini, con una girata acrobatica dal limite di un soffio a lato. Sempre nel primo tempo un tiro a incrociare di Nedim Bajrami va a un passo dal palo alla destra di Skorupski. Nella ripresa entra Valerio Verre che al 68′ può fare gol al debutto, ma manda sul fondo solo davanti al portiere da ottima posizione. I toscani pareggiano il conto dei legni, con un gran tiro a giro dell’ex Federico Di Francesco finito sul palo. E per Bologna ed Empoli è rimandato ancora una volta il primo successo nel 2022.

Video con gli highlights di Bologna-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.