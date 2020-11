VIDEO – Bologna-Crotone 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Photo 199299384 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Bologna-Crotone, match della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IN RISALITA – Bologna-Crotone 1-0 nella nona giornata di Serie A. Il Bologna dopo la Sampdoria batte anche il Crotone e allontana la zona bassa della classifica. Dopo un quarto d’ora si arrende Riccardo Orsolini, per un infortunio: entra al suo posto Nicola Sansone. Lukasz Skorupski è bravo a tenere la porta inviolata, con un gran riflesso su colpo di testa di Simy. La partita si decide nel primo minuto di recupero del primo tempo: bel lavoro di Musa Barrow sulla sinistra, cross che Sansone di testa indirizza verso la porta con Alex Cordaz che non trattiene, Rodrigo Palacio da due passi manda sulla traversa ma ci pensa Roberto Soriano a mettere dentro. Nella ripresa Simy salva il 2-0, anticipando nell’area piccola Takehiro Tomiyasu su sponda di Aaron Hickey. Il Crotone fa poco e niente, confermando l’ultimo posto in classifica. Per il Bologna soddisfazione doppia: era da quarantuno giornate consecutive che prendeva sempre gol. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.