VIDEO – Bologna-Cagliari 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Cagliari, anticipo della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL RILANCIO – Bologna-Cagliari 3-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Il Bologna ferma la serie positiva del Cagliari e si tira su in classifica. Sono i sardi a passare per primi in vantaggio, al quarto d’ora con un cross basso di Riccardo Sottil che trova la deviazione vincente di Joao Pedro sul primo palo. I padroni di casa ci provano in tutti i modi per pareggiare, ma Alessio Cragno si oppone più volte da maestro. Il portiere del Cagliari crolla al 45′, su un tiro imprendibile di Musa Barrow all’angolino. L’inerzia però non cambia a inizio ripresa, perché gli ospiti tornano avanti: stavolta è Gabriele Zappa, dalla destra, a mettere in mezzo per la girata vincente di Giovanni Simeone, che continua la sua serie di partite consecutive in gol. Immediata qui la reazione felsinea, con Riccardo Orsolini che di testa permette a Roberto Soriano di inserirsi e battere a rete dal limite. 2-2 al 52′ ma quattro minuti dopo il risultato è capovolto, con Barrow che va via a Marko Rog e di destro fa doppietta. Primi gol in campionato per il gambiano, e stavolta il risultato non cambia più. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.