VIDEO – Bologna-Cagliari 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Cagliari, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IN CASA È UN’ALTRA STORIA – Bologna-Cagliari 2-0 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Bologna fa valere la legge del Dall’Ara, dove fin qui ha conquistato tredici dei suoi quindici punti. La partita nel primo tempo è bruttissima, di occasioni da gol non ce ne sono neanche per sogno. Il Cagliari gioca un match ordinato, ma basta una minima sbavatura per pagare: al 49′ Gary Medel tocca in avanti, Marko Arnautovic fa velo e favorisce l’inserimento di Lorenzo De Silvestri, che dimenticato da Charalampos Lykogiannis d’esterno sblocca il risultato. Per il difensore è il terzo gol in questa Serie A, dopo i due alla Salernitana nella prima giornata. La reazione del Cagliari non c’è, si limita a una richiesta di rigore con l’arbitro che fa proseguire. È buono invece il subentro di Nicola Sansone, che colpisce un palo. Al 90′ si scatena una rissa fra i giocatori di Bologna e Cagliari, prima della battuta di un corner. Ne fa le spese Martin Caceres, espulso per aver tirato il pallone addosso all’avversario. Il recupero è inevitabilmente lungo, al suo interno si supera Lukasz Skorupski per togliere da sotto la traversa un tiro di Lykogiannis. Al 96′ splendida giocata di Sansone, assist per Arnautovic e l’ex Inter solo davanti ad Alessio Cragno raddoppia, completando una splendida prestazione individuale. Walter Mazzarri sempre ultimo.

Video con gli highlights di Bologna-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.