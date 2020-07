VIDEO – Bologna-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Cagliari, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TUTTO IN UN MINUTO – Bologna-Cagliari 1-1 nella ventinovesima giornata di Serie A. Botta e risposta a cavallo dell’intervallo e al Dall’Ara è un punto a testa fra Bologna e Cagliari. Primo tempo sfortunato per i sardi, con Walter Zenga costretto a sostituire capitan Luca Ceppitelli per infortunio. Il punteggio si sblocca nel quarto minuto di recupero, quando Musa Barrow va via con una bella azione personale, venendo favorito da un doppio rimpallo, per battere Alessio Cragno sul primo palo. A pochi secondi dall’inizio della ripresa Nahitan Nandez arriva fino alla linea di fondo, il suo cross è respinto ma raccoglie Charalampos Lykogiannis che serve Radja Nainggolan, il cui tiro-cross è corretto in rete da Giovanni Simeone. Sono poi del Bologna le occasioni migliori, con Barrow scatenato, ma il gambiano non riesce a fare doppietta. Il Cagliari, invece, perde per infortunio anche Sebastian Walukiewicz e Luca Pellegrini, un altro centrale di difesa e il laterale sinistro. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.