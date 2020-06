VIDEO – Bini regala la Coppa Italia all’Inter, Napoli KO. Una speranza

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’8 giugno 1978. Un gol di testa di Bini portava i nerazzurri a sollevare la Coppa Italia in finale col Napoli: la speranza è che un successo sui partenopei arrivi anche sabato, per tornare nell’ultimo atto del torneo.



CHE SUCCEDA PURE SABATO! – Quarantadue anni fa l’Inter batteva 2-1 il Napoli nella finale di Coppa Italia 1977-1978. Allo Stadio Olimpico di Roma i nerazzurri, allenati da Eugenio Bersellini, si presentano all’ultimo atto della coppa nazionale per la seconda volta consecutiva, avendo perso un anno prima contro il Milan. Al 6′ Maurizio Restelli, sugli sviluppi di un calcio di punizione, tocca in rete da pochi passi per il vantaggio partenopeo. Non dura: al 18′ Alessandro Altobelli ha già pareggiato, sfruttando un’uscita rivedibile del portiere avversario. La gara sembra destinata a chiudersi sul pareggio per quanto riguarda i novanta minuti regolamentari, ma all’87’ su calcio d’angolo battuto da Giuseppe Baresi stacca più in alto di tutti il capitano Graziano Bini, che di testa firma il gol del definitivo 2-1 e consegna il trofeo all’Inter. È la seconda Coppa Italia della storia nerazzurra. Di seguito il video di Inter-Napoli dall’account YouTube “Michael Beshay”.