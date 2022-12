VIDEO – Betis-Inter 1-1, amichevole: gol e highlights della partita

Betis-Inter. terza amichevole disputata durante la pausa invernale, è terminata sul risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio Benito Villamarín. Prossimo appuntamento giovedì 22 dicembre, nella gara contro gli spagnolo la Reggina.

PARI – L’Inter termina in pareggio la terza amichevole contro il Betis durante questa pausa dal campionato. Partita bloccata fino all’84’, con gli spagnoli che sfruttano l’indecisione difensiva dei nerazzurri e portano in vantaggio con un colpo di testa di Juanmi. Matteo Darmian un punto dopo riesce ad agguantare il pareggio con una zampata su cross di Mhitaryan (deviato dalla difesa avversaria). Esordio assoluto per il giovane Brazao, portiere brasiliano subentrato a partita in corso a Samir Handanovic.

Fonte: Canale YouTube [Inter]