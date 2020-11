VIDEO – Berti e l’indimenticabile cavalcata in Bayern-Inter: gol favoloso

Nicola Berti

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 novembre 1988. Un assolo di Berti, che si fa tutto il campo palla al piede, vale una vittoria memorabile all’Olympiastadion contro il Bayern Monaco. Uno dei gol più belli della storia nerazzurra.



IL CAPOLAVORO – Trentadue anni fa l’Inter batteva 0-2 il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA 1988-1989. All’Olympiastadion ha nevicato e la situazione è pesante, ma dopo un’ora ci pensa Aldo Serena a sbloccare le marcature in favore della squadra di Giovanni Trapattoni. Un gol fondamentale, ma che non può reggere il confronto con quanto fa Nicola Berti undici minuti dopo. Il centrocampista anticipa un avversario sulla sua trequarti e parte in solitaria fino all’area avversaria, dove si trova davanti al portiere che scavalca con un tocco sotto, finendo a esultare (con un’ulteriore corsa, in un terreno disastrato…) sotto la curva ospiti piazzata dietro la porta dei bavaresi. È un capolavoro, uno dei gol più belli di sempre della storia del club. Purtroppo anche ininfluente, perché il Bayern Monaco due settimane dopo ribalterà lo 0-2 al Meazza vincendo 1-3 ed eliminando l’Inter. Ma la prodezza di Berti rimane, a oggi, quasi inimitabile. Di seguito il video di Bayern Monaco-Inter dall’account YouTube “TheGreatOneInterist”.