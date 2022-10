VIDEO – Bergomi: «Gosens non ha le qualità di Dimarco! Lukaku all’Inter…»

Beppe Bergomi ha le idee chiare sull’esterno sinistro titolare su cui deve (continuare a) puntare l’Inter in questa stagione. Non è una bocciatura per Robin Gosens ma gli elogi a Federico Dimarco sono chiari. Di seguito il video con l’intervento di Bergomi dagli studi di Sky Sport

