VIDEO – Benevento-Spezia 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Vincenzo Italiano Spezia

Benevento-Spezia, anticipo della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



COLPO ESTERNO – Benevento-Spezia 0-3 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Seconda vittoria in questo campionato per lo Spezia, ancora in trasferta. Nella sfida fra due delle tre neopromosse della scorsa stagione i liguri passano in vantaggio al 29′: un cross dalla destra di Salva Ferrer attraversa tutta l’area e trova il tiro al volo di Tommaso Pobega. Per il centrocampista è il secondo gol consecutivo, dopo quello alla Juventus. Prova a rifarsi sull’azione seguente il Benevento, ma un sinistro dal limite di Gianluca Lapadula sbatte in pieno sul palo. La traversa la prende Kevin Agudelo al 52′, con un gran mancino da fuori area. Il raddoppio è questione di tempo e arriva al 65′, con un cross dal fondo di Emmanuel Gyasi per il destro di controbalzo di M’Bala Nzola. Il francese segna il suo primo gol in Serie A, ma tempo cinque minuti e fa doppietta addirittura di spalla su calcio d’angolo. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.