VIDEO – Benevento-Sassuolo 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Sassuolo, posticipo della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



GOL ALTRUI – Benevento-Sassuolo 0-1 nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta di mercoledì con l’Inter il Sassuolo ritrova la vittoria e scavalca il Verona all’ottavo posto. I neroverdi ritrovano Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli e Mert Muldur, reduci da un isolamento precauzionale, e basta per battere il Benevento. Decide però un autogol, al 45′. Sull’ultima azione prima dell’intervallo Jérémie Boga va via sulla sinistra e crossa per Giacomo Raspadori, ma lo anticipa Federico Barba che fa autogol. Nella ripresa il Sassuolo ha diverse occasioni per raddoppiare e chiudere il conto, ma spreca tanto. Boga colpisce la traversa con una botta potente, Filip Djuricic alza troppo il tiro con un rigore in movimento fallendo lo 0-2 che sembrava fatto. L’errore più grave è però quello di Raspadori, che nel finale si trova lanciato solo davanti a Lorenzo Montipò ma con tutto il tempo per piazzare manda a lato. Così il Benevento ha la chance per pareggiare, e va a un passo dall’1-1 in pieno recupero. Prima Kamil Glik impegna di testa Andrea Consigli, l’azione prosegue e su tiro della disperazione di Fabio Depaoli devia Glik involontariamente facendo fare un altro miracolo a Consigli. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.