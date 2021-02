VIDEO – Benevento-Roma 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Luca Pairetto Benevento-Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Benevento-Roma, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



OCCASIONE SPRECATA – Benevento-Roma 0-0 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Roma manca la chance per andare a -3 dal Milan a sette giorni dallo scontro diretto. Col Benevento, che pensa soprattutto a chiudersi, il primo tempo vede poche emozioni: un gol annullato a Gianluca Lapadula e non molto altro. A inizio ripresa Lorenzo Montipò salva in uscita bassa su Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, al 57′, subisce fallo da Kamil Glik già ammonito: l’arbitro Luca Pairetto fa proseguire, a fine azione dà il secondo giallo al polacco. Il Benevento si chiude sempre di più, ma nemmeno l’ingresso di Edin Dzeko cambia la storia. Anzi, l’unico vicino al gol è Lorenzo Pellegrini ma Luca Caldirola salva sulla linea. A recupero finito, prolungato per l’espulsione per proteste di Filippo Inzaghi, l’episodio che potrebbe cambiare il match: Daam Foulon atterra Stephan El Shaarawy, rigore sull’ultimo pallone. Ma il VAR, riguardando l’azione, scopre un fuorigioco di Pellegrini durante l’azione e annulla tutto. Sospiro di sollievo per il difensore e il Benevento, la partita finisce così. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.