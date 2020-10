VIDEO – Benevento-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



LA PARTITA DEI FRATELLI – Benevento-Napoli 1-2 nella quinta giornata di Serie A. Il Napoli sul campo è a punteggio pieno in campionato, visto che ha vinto tutte e quattro le giornate dove è sceso in campo. Il Benevento si illude nel derby campano: alla mezz’ora Gianluca Lapadula mette in mezzo due volte, la seconda è quella giusta per pescare Roberto Insigne che batte Alex Meret sul primo palo. Gli azzurri però si riprendono già prima dell’intervallo, con una traversa di Kostas Manolas. A inizio ripresa Gennaro Gattuso azzecca la mossa: mette dentro Matteo Politano, che fa due assist. Il primo è al 60′ per Lorenzo Insigne, che risponde al fratello con uno splendido sinistro che sbatte sulla traversa, entra ed esce. Sette minuti dopo altra azione legata ai subentrati: Politano tocca per Andrea Petagna e il suo destro a centro area è vincente, primo gol col Napoli. Sfortunato Politano, che poi colpisce anche un incrocio dei pali ininfluente comunque sul risultato. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.