VIDEO – Benevento-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

200692859 | © Ettore Griffoni

Benevento-Milan, posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



CHI LI FERMA? – Benevento-Milan 0-2 nel posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A. Pur restando oltre un tempo in dieci il Milan vince anche questa e resta in testa alla classifica. In avvio il Benevento chiede un rigore, ma l’arbitro sorvola su intervento di Brahim Diaz ai danni di Gianluca Caprari. Dalla parte opposta, invece, non ha dubbi quando Alessandro Tuia calcia Ante Rebic, su folle passaggio orizzontale di Perparim Hetemaj. Dal dischetto va lo specialista Franck Kessié, che spiazza Lorenzo Montipò al quarto d’ora. Autolesionista ma anche sfortunato il Benevento, che poco dopo colpisce il palo interno con Roberto Insigne. Il Milan resta in dieci al 33′, per un fallo di Sandro Tonali coi tacchetti sul ginocchio di Artur Ionita. L’arbitro Fabrizio Pasqua, in grande confusione per tutto il match, prima dà il giallo e solo richiamato dal VAR lo cambia in rosso. Ma questo non ferma il Milan, che al 49′ raddoppia con un incredibile gol di Rafael Leao, che sfrutta un’uscita a caso di Montipò e da posizione defilata lo scavalca con un pallonetto. Caprari il rigore lo ottiene a metà ripresa, subendo fallo di Rade Krunic, ma lo calcia malamente a lato sprecando l’ennesima chance. Errore pesantissimo quello dell’attaccante, in una delle tante opportunità gettate al vento dai sanniti nella ripresa. Per il Benevento è notte fonda, nel finale i pali di Hakan Çalhanoglu e Kessié non cambiano il risultato. Il Milan resta un punto sopra l’Inter, mercoledì ospita la Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.