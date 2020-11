VIDEO – Benevento-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Filippo Inzaghi Benevento

Benevento-Juventus, anticipo della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



ANCORA FERMATI – Benevento-Juventus 1-1 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La Juventus rallenta ancora in trasferta e, come contro la Lazio, si fa raggiungere nel recupero ma stavolta del primo tempo. Al 21′ bianconeri in vantaggio, con un lancio di Federico Chiesa per Alvaro Morata che, sulla sinistra in area di rigore, infila Lorenzo Montipò in diagonale. I bianconeri però non sono in un gran pomeriggio, e in chiusura di primo tempo Wojciech Szczesny fa un miracolo su tiro destinato nell’angolino basso di Pasquale Schiattarella. Il portiere polacco non può però nulla al terzo minuto di recupero, quando Gaetano Letizia col destro trova il palo lontano. Nella ripresa la Juventus fa poco e nulla, col Benevento che riesce a resistere e portare a casa un preziosissimo pareggio. Molto nervosi i bianconeri, con Morata che si fa espellere subito dopo il triplice fischio e salterà il derby col Torino. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.