VIDEO – Benevento-Inter 2-5, Serie A: gol e highlights della partita

Hakimi Sensi Benevento-Inter

Benevento-Inter, recupero della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



DEVASTANTI – Benevento-Inter 2-5 nel recupero della prima giornata di Serie A. L’Inter diventa il miglior attacco del campionato: dopo quattro gol alla Fiorentina ne fa cinque al Benevento. Il primo dopo ventisette secondi, quasi in fotocopia al 3-3 di sabato: imbucata di Alexis Sanchez, assist di Achraf Hakimi, tap-in di Romelu Lukaku. Al 25′ il raddoppio, con una gran conclusione di Roberto Gagliardini sotto la traversa. Il centrocampista tre minuti dopo serve a Lukaku la palla della doppietta, facilmente trasformata dal belga nello 0-3. Un errore di Samir Handanovic in rinvio corto regala palla a Gianluca Caprari, il cui destro dal limite accorcia le distanze al 34′. Prima dell’intervallo però segna Hakimi, primo centro in Serie A, sfruttando una dormita di Gaetano Letizia su cross bucato da Lukaku (42′). Ripresa senza storia, nonostante Gabriele Moncini provi a rimettere tutto in discussione con un diagonale di destro sul palo. Il subentrato Lautaro Martinez firma un altro bellissimo gol al 71′, con un destro sul palo lontano: pokerissimo Inter. Doppietta anche per Caprari, al 76′, ma per i sanniti non c’è niente da fare. Nel finale Christian Eriksen colpisce la traversa con un clamoroso sinistro a spiovere, terzo legno del match dopo un altro colpito da Gagliardini. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.