VIDEO – Benevento-Genoa 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Rolando Maran Genoa

Benevento-Genoa, match della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



SCONFITTA CHE COSTA – Benevento-Genoa 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A. Sta arrivando un altro esonero, quello di Rolando Maran alla guida del Genoa. Fatale il KO in casa del Benevento, coi rossoblù a -4 dal quartultimo posto e attesi presumibilmente da un’ennesima rivoluzione di mercato a gennaio. Lorenzo Montipò nega a Eldor Shomurodov un gran gol al 32′, con uno splendido tuffo sul destro al volo dell’uzbeko. I rossoblù crollano al 57′, con Perparim Hetemaj che fa proseguire per Roberto Insigne, Andrea Masiello non riesce a intervenire e il napoletano piazza sul palo lontano alle spalle di Mattia Perin. Masiello è protagonista in negativo anche nel finale, con un fallo su Marco Sau che costa un calcio di rigore. L’attaccante ex Cagliari, con un passato anche nella Sampdoria, spiazza Perin e chiude i conti all’89’. Nella giornata di oggi arriverà l’ufficialità del ritorno di Davide Ballardini, alla sua quarta esperienza rossoblù. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.