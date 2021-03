VIDEO – Benevento-Fiorentina 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 205285604

Benevento-Fiorentina, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



TRIPLETTA IN UN TEMPO – Benevento-Fiorentina 1-4 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Con una splendida prestazione di Dusan Vlahovic la Fiorentina si prende tre punti per avvicinare la salvezza. Col Benevento, senza vittorie da due mesi, l’attaccante serbo apre il suo show all’8′, girando in rete un cross basso da sinistra di Valentin Eysseric. Il raddoppio è al 26′: traversone da destra, colpo di testa di Martin Caceres respinto da Lorenzo Montipò con un prodigio ma in tap-in Vlahovic ribadisce in rete. Il terzo gol, nel minuto di recupero del primo tempo, è il più bello: Vlahovic si libera di un avversario, avanza sino ai venti metri e con un gran sinistro si porta a casa il pallone. Il Benevento prova a tornare in partita, accorciando con un colpo di testa di Artur Ionita su corner al 56′. Non basta, perché al 75′ su palla persa Franck Ribéry innesca Eysseric che in pallonetto firma il poker. Ora i sanniti devono guardarsi le spalle, e vanno in ritiro. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.