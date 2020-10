VIDEO – Benevento-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Benevento-Bologna

Benevento-Bologna, match della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



NUOVO SUCCESSO – Benevento-Bologna 1-0 nella terza giornata di Serie A. Seconda vittoria in otto giorni per il Benevento, che riscatta il pesante KO contro l’Inter di mercoledì. Musa Barrow con una gran giocata ne lascia due e si ritrova solo davanti a Lorenzo Montipò, che va a terra ma riesce ad arginarlo con un grande intervento. Il Bologna pesca ancora un suo giocatore in porta, con filtrante di Roberto Soriano per Andreas Skov Olsen, si salva ancora Montipò. Il portiere del Benevento si ripete sul danese nella ripresa, respingendo di piede un rigore in movimento. Dopo tanti gol falliti i rossoblù vanno sotto, al 66′ corner da sinistra e sul secondo palo in caduta Gianluca Lapadula di sinistro mette dentro. Il Bologna troverebbe il pareggio con Mattias Svanberg, ma nella mischia c’è un tocco di mano in precedenza e il VAR annulla. Così la partita finisce 1-0. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.