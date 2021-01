VIDEO – Benevento-Atalanta 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Atalanta, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



DILAGANTI – Benevento-Atalanta 1-4 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Dodici gol segnati nelle prime tre partite del 2021: l’Atalanta sembra essere tornata il rullo compressore degli ultimi anni. Il Benevento viene travolto già dalle prime battute, risultando fortunato per le occasioni sciupate da Robin Gosens e Duvan Zapata in avvio. Regge, a fatica, fino al 30′ quando subisce un capolavoro di Josip Ilicic: lo sloveno passa in mezzo alla difesa giallorossa con una gran giocata sullo stretto, nonostante il diluvio, e col sinistro batte a rete non lasciando scampo a Lorenzo Montipò. Il portiere dei sanniti, peraltro, è il migliore dei suoi ed evita un passivo ancora più pesante. Ilicic sfiora anche la doppietta, con un gran mancino sugli sviluppi di una punizione che centra il palo. Si potrebbe andare al riposo sullo 0-4 o roba simile, invece al 50′ il Benevento pareggia: cross del classe 2001 Christian Pastina, mandato in campo dopo l’intervallo e al debutto, la difesa dell’Atalanta è distratta e Marco Sau mette dentro nell’area piccola. Secondo gol consecutivo per l’attaccante sardo, ma non basta: al 69′ Montipò salva ancora su Ilicic, ma sulla ribattuta segna Rafael Toloi. Lo sloveno, due minuti dopo, manda in porta Duvan Zapata e il colombiano chiude i giochi. C’è tempo per un altro gol spettacolare, quello di Luis Fernando Muriel (ancora da subentrato) all’86’ con uno splendido destro a giro sul palo lontano. L’Atalanta si riavvicina alla zona Champions League e manda un messaggio alle dirette concorrenti. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.