VIDEO – Bellerin, errore che regala vittoria al Chelsea. Distratto dall’Inter?

Héctor Bellerin decisivo (in negativo) nella sconfitta in amichevole del suo Arsenal contro il Chelsea (vedi report). Distratto dalle voci che lo vorrebbero all’Inter?

ERRORACCIO – Brutto errore di Héctor Bellerin dopo un minuto dal suo ingresso in campo nell’amichevole tra l’Arsenal e il Chelsea. Il terzino spagnolo, sul quale è forte l’interesse dell’Inter, ha infatti calibrato malissimo un passaggio, regalando così di fatto un assist a Tammy Abraham che è valso l’1-2 finale dei blues. Soltanto un’amichevole, vero, ma di certo non un bel biglietto da visita in caso di un suo possibile arrivo a Milano. Di seguito gli highlights della partita, con l’errore del giocatore al minuto 3.20.

Fonte: YouTube – Canale “StanGRMach”