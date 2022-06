VIDEO – Bellanova, incontro Inter-Cagliari: affare impostato ma non l’unico

Raoul Bellanova si avvicina all’Inter ma non è ancora tempo di fumata bianca. La trattativa con il Cagliari avanza, senza dimenticare per strada le altre operazioni. Sistemata la fascia destra, in casa nerazzurra si tornerà a pensare a quella sinistra. Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

