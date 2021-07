VIDEO – Belgio-Italia 1-2, Europei: gol e highlights della partita

Belgio-Italia, match dei quarti di finale degli Europei UEFA EURO 2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.



DI NUOVO A WEMBLEY – Belgio-Italia 1-2 nei quarti di finale degli Europei. Con una splendida prestazione l’Italia prosegue il suo cammino e va in semifinale. Nella prima mezz’ora il Belgio ha un paio di grosse occasioni, una in particolare con Kevin De Bruyne sulla quale Gianluigi Donnarumma si esalta a mano aperta. Gli Azzurri passano al 31′: a seguito di un contatto dubbio in area su Ciro Immobile la palla rimane al limite, Marco Verratti recupera e serve Nicolò Barella, che fa un prodigio in mezzo a tre avversari e incrocia il destro vincente. Tredici minuti il raddoppio, con uno splendido destro a giro da fuori area di Lorenzo Insigne. Prima dell’intervallo però l’arbitro sloveno Slavko Vincic omaggia il Belgio di un rigore, per un contatto molto lieve fra Giovanni Di Lorenzo e Jérémy Doku. Dal dischetto, al solito, è implacabile Romelu Lukaku: Belgio-Italia è 1-2 al 47′. Il risultato però nella ripresa non cambia più, con Leonardo Spinazzola che salva sulla linea proprio su Lukaku. Per il difensore dell’Italia anche un grave infortunio, che lo costringe al cambio in lacrime. Gli Azzurri martedì alle 21 sfideranno la Spagna nella prima semifinale degli Europei, di nuovo a Wembley. Di seguito il video con la sintesi di Belgio-Italia dall’account YouTube “GOL Nation”.