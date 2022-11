VIDEO – Bayern Monaco-Inter, i gol nerazzurri segnati contro i tedeschi

L’Inter ha pubblicato un nuovo video di un minuto e mezzo con tutte le reti nerazzurre realizzate contro il Bayern Monaco.

VIDEO – Tra poche ore l’Inter scenderà in campo all’Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco nella partita valida per la sesta giornata del gruppo C della fase a gironi della Champions League. Nel frattempo il club nerazzurro ha deciso di pubblicare un filmato di un minuto e mezzo per rivivere tutti i gol nerazzurri siglati contro i tedeschi. A seguire il video condiviso dalla società milanese sul proprio canale YouTube.

Fonte: YouTube Inter