VIDEO – Bayern Monaco in volo, un attaccante dà appuntamento a Milano!

Il Bayern Monaco domani scenderà in campo contro l’Inter a San Siro nel match di esordio in Champions League (QUI i convocati di Nagelsmann). I tedeschi sono in viaggio verso l’Italia e un attaccante dà appuntamento a Milano

IN VIAGGIO – Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann si prepara alla sfida con l’Inter, valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League in programma domani a San Siro alle ore 21.00 (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). I tedeschi stanno viaggiando in direzione Italia e Sadio Mané ci dà appuntamento a Milano.

Il Bayern Monaco si avvicina, l’Inter pronta ad accoglierlo.