VIDEO – Bayern Monaco bloccato in casa dell’Union Berlino prima dell’Inter

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann non se la passa poi così meglio rispetto all’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta in rimonta nel Derby di Milano. I prossimi avversari dei nerazzurri in UEFA Champions League non vanno oltre il pareggio in casa dell’Union Berlino. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Union Berlino-Bayern Monaco commentati da Sky Sport

