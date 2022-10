VIDEO – Bastoni: «Consapevoli della squadra che siamo! Inter, se lottiamo…»

Alessandro Bastoni sembra rigenerato in questo periodo. L’ottima prova in Inter-Viktoria Plzen è la conferma. I fantasmi del recente passato nerazzurro vanno allontanati tutti insieme per il difensore nerazzurro. Di seguito il video con le dichiarazioni di Bastoni riprese da Sky Sport

