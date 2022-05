VIDEO – Bastoni a Roma si candida dal 1′: stringerà i denti per Juventus-Inter

Bastoni è stato di parola. Non salterà la trasferta di Roma. Anzi, il difensore azzurro è già nella Capitale al seguito della squadra e cercherà di convincere Inzaghi a schierarlo titolare in Juventus-Inter. Di seguito il servizio del collega Andrea Paventi, inviato a Roma per Sky Sport

RECUPERO COMPLETO – Non sarà certo Alessandro Bastoni il grande assente della Finale di Coppa Italia a Roma. La scelta sull’utilizzo dal 1′ toccherà a Simone Inzaghi, ma il difensore nerazzurro è recuperato. Bastoni, dopo l’infortunio, puntava a esserci in Juventus-Inter e ci sarà.

