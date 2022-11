VIDEO − Barella, che numeri! La Lega Serie A precisa un dato prestigioso

Prima parte di stagione all’Inter molto positiva per Nicolò Barella, con ottime prestazioni bagnate sia da gol che da assist. La Lega Serie A ha voluto precisare un dato prestigioso

TOP − Barella è stato uno dei giocatori più in palla dell’Inter durante la prima parte di stagione. I numeri parlano a suo favore: sei gol e sei assist tra tutte le competizioni. Il centrocampista, inamovibile nella linea mediana nerazzurra e in quella tricolore della Nazionale, è considerato tra i migliori nel suo ruolo sia in Italia che in Europa. Su Twitter, la Lega Serie A, a tal proposito, ha voluto celebrare un dato non banale: il sardo è l’unico centrocampista nei cinque top campionati europei ad aver siglato almeno cinque reti e altrettanti assist.

Nel video il gol alla Cremonese.