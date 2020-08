VIDEO – Barella, le parole per i tifosi: “Una serata non da tutti! Finale…”

Condividi questo articolo

Nicolò Barella, attraverso i canali social ufficiali dell’Inter, ha mandato un videomessaggio ai tifosi in seguito alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, per suonare la carica in vista della finale contro il Siviglia.

NON DA TUTTI – “Una serata così non è da tutti, vi aspettiamo in finale!”, con queste parole Nicolò Barella ha mandato un messaggio a tutti i tifosi nerazzurri. Lo ha fatto tramite la pagina “Twitter” ufficiale dell’Inter, che ha anche scherzato in questo modo sulla prestazione del giocatore: “Nonostante una infinità di chilometri percorsi, a fine partita Nicolò Barella ha ancora fiato per voi”.