VIDEO – Barella, gol da predatore d’area per lo 0-1 dell’Italia sul Belgio

Nicolò Barella firma il vantaggio dell’Italia contro il Belgio, nel secondo quarto di finale di Euro 2020. Ecco il video del gol del centrocampista dell’Inter.

FREDDEZZA – Il gol con cui Nicolò Barella porta in vantaggio l’Italia contro il Belgio è da consumato attaccante d’area. Al 31′ del primo tempo, su una respinta della difesa belga, il centrocampista dell’Inter riceve palla da Marco Verratti in area. In un solo tempo di gioco, il numero 18 resiste alla carica di un difensore e si sposta il pallone, liberandosi della marcatura. A quel punto è un gioco da ragazzi piazzare la botta di destro che si infila in porta dopo aver toccato il palo. Rivediamo il suo gol nel video YouTube di “Titik Penalti”: