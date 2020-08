VIDEO – Barella fantasmagorico: nuovo gioco. Calcio-bocce e Inter show

Inter sempre più proiettata verso la semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Nicolò Barella è definito sul profilo Twitter dei nerazzurri l’inventore di questo gioco in allenamento. Di seguito i dettagli e soprattutto il video della competizione

NUOVA INVENZIONE – L’Inter sembra compatta e organizzata in vista della semifinale di Europa League. I nerazzurri, però, si concedono anche dei momenti distensivi sul campo. Nicolò Barella ha creato uno di questi: si tratta del calcio-bocce, competizione in cui il centrocampista si definisce fantasmagorico. Nel video postato dal club nerazzurro si vede come i calciatori nerazzurri siano concentrati, ma sorridenti, anche in questo gioco. Da Handanovic a Eriksen, passando per Skriniar. Di seguito il post.