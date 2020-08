VIDEO – Banega dà a Conte del parrucchino, la risposta è “Ti aspetto fuori”

Banega e Conte hanno dato vita a un episodio poco dopo il quarto d’ora. Il centrocampista del Siviglia se l’è presa con l’allenatore dell’Inter, “sfottendolo” sui capelli e dandogli del “parrucchino”. Di seguito il video, da ricordare che si era sull’1-1 e che l’unico provvedimento disciplinare è stato per il tecnico.

BOTTA E RISPOSTA – Dopo un quarto d’ora di Siviglia-Inter l’impresentabile arbitro Danny Makkelie non dà rigore per un tocco di mano di Diego Carlos, che peraltro andava espulso sul fallo dello 0-1 (vedi moviola). Gli animi si surriscaldano, protesta Antonio Conte in panchina e il gioco si ferma: si intromette, senza motivo, l’ex Éver Banega, alla sua ultima col Siviglia e che inizia a litigare con la panchina dell’Inter. «Cosa vuoi?», la prima risposta di Conte all’argentino, che però non si ferma. Dalle immagini, disponibili nel video a fine articolo, si nota il centrocampista toccarsi più volte i capelli, “sfottendolo” come a dire che abbia il parrucchino. Da lì la furia di Conte è inevitabile, con un labiale che non lascia scampo a interpretazioni: «Ti aspetto fuori», l’invito del tecnico dell’Inter a Banega. Da ricordare che l’unico ammonito è stato proprio il tecnico, non l’argentino… Di seguito il video della lite fra Banega e Conte, tratto dall’account YouTube del canale inglese BT Sport.