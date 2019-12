VIDEO – Balotelli, dodici anni fa i primi gol con l’Inter (alla Reggina)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 dicembre 2007. Balotelli, alla sua prima da titolare in nerazzurro, firma una doppietta in Coppa Italia sul campo della Reggina.



LA PRIMA VOLTA – Dodici anni fa l’Inter batteva 1-4 la Reggina nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia 2007-2008. L’esordio nel torneo dei nerazzurri è ricordato soprattutto per la prima volta in gol di Mario Balotelli, al quale Roberto Mancini dà una maglia da titolare tre giorni averlo fatto debuttare a Cagliari, negli istanti finali di partita. Al 14′ segna Hernan Crespo di testa su corner, al 30′ raddoppia proprio il numero 45 ribadendo in rete un suo primo tentativo parato. I calabresi dimezzano lo svantaggio con Leonardo Pettinari al 50′, ma al 61′ un tiro da fuori di Santiago Solari trova l’imprecisa risposta di Nenad Novakovic per mettere la vittoria al sicuro. A cinque minuti dal termine è ancora Balotelli, su retropassaggio folle della difesa amaranto, a fare doppietta e fissare il definitivo 1-4. Passaggio ai quarti di finale già ipotecato, e la carriera del classe 1990 inizia a prendere una strada in ascesa. Di seguito il video di Reggina-Inter dall’account YouTube “TimCup0708”.