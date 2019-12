VIDEO – Baggio trascina l’Inter, poker in rimonta contro la Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 dicembre 1998. Nell’ultimo posticipo dell’anno i nerazzurri, guidati da un Baggio in forma strepitosa, distruggono la Roma nella ripresa dopo essere andati in svantaggio.



UN TEMPO PER DOMINARE – Ventuno anni fa l’Inter batteva la Roma nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 1998-1999. Ultima partita dell’anno e la squadra di Zdenek Zeman prova a fare lo scherzetto, andando all’intervallo sopra con un gol di Paulo Sérgio al 37′. Quando però Mircea Lucescu fa entrare Roberto Baggio le cose cambiano, e per i giallorossi non c’è scampo. Al 59′, su cross di Francesco Colonnese, sbuca sul secondo palo Benoit Cauet per il pareggio, poi i giallorossi restano in dieci per la doppia ammonizione di Fabio Petruzzi (fallo proprio su Baggio). Da lì la situazione diventa in discesa, con Ivan Zamorano che al 77′ raccoglie un grande lancio di Diego Pablo Simeone e supera Antonio Chimenti. Nel finale, nonostante l’uscita dal campo di Ronaldo per infortunio, arrivano altre due reti nerazzurre. All’87’ assist di Andrea Pirlo per lo smarcato Baggio che corona così una mezz’ora superlativa e firma il suo primo gol in campionato, all’89’ destro del liberissimo Javier Zanetti e il match finisce in gloria. L’Inter scavalca proprio la Roma in classifica e chiude il 1998, anno certamente da ricordare, al quarto posto. Di seguito il video di Inter-Roma dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.