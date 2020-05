VIDEO – Baggio stende il Parma: l’Inter torna in Champions League

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 maggio 2000. Sul campo neutro di Verona si disputa lo spareggio tra Inter e Parma (entrambe quarte a pari punti in Serie A), valido per i preliminari di Champions League. I nerazzurri stendono il Parma con una strepitosa doppietta di Baggio: il 3-1 finale viene poi chiuso da Zamorano.

REGALO D’ADDIO – Inter-Parma del 23 maggio 2000 non sancisce solo il ritorno dei nerazzurri in Champions League. È anche l’ultima partita di Roberto Baggio con la maglia nerazzurra, e il Divin Codino decide di salutare a modo suo. Dopo la prima mezz’ora di schermaglie, in cui l’Inter perde anche Christian Vieri per infortunio (sostituito da Ivan Zamorano), è proprio il numero 10 a sbloccare la gara. Baggio disegna una punizione perfetta dal vertice destro dell’area, che sorprende Buffon e vale l’1-0 interista al 35′. Il secondo tempo porta i colori del Parma in avvio: i gialloblu ricercano il pareggio in modo forsennato. Lo trovano al 69′, grazie a Mario Stanic che su un corner da sinistra anticipa tutti con un terzo tempo perfetto. L’1-1 non tramortisce i nerazzurri, che dopo 4 minuti tornano in vantaggio. Il marcatore è di nuovo Baggio, che fuori area raccoglie una torre di Zamorano e infila un magnifico sinistro al volo dal limite. Proprio Zamorano sarà l’autore del 3-1 finale: il cileno raccoglie un cross in area, scherza con il marcatore diretto e infila Buffon da pochi passi. Grazie a questa vittoria, l’Inter si qualifica per i preliminari della Champions League 2000/01. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: