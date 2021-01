VIDEO – Baggio entra e in coppia con Recoba rovescia il Verona: 1-2 Inter

Roberto Baggio Parma-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 gennaio 2000. I nerazzurri vanno in svantaggio in casa del Verona, ma ci pensano Baggio e Recoba a firmare la rimonta.

TANDEM – L’Inter potrebbe essere tranquillamente in vantaggio 0-2 in casa del Verona, il 23 gennaio 2000. I nerazzurri colgono infatti due pali nel primo tempo, prima con Alvaro Recoba poi con Clarence Seedorf. E puntualmente gli dei del calcio puniscono la squadra di Marcello Lippi. Al 35′, su una punizione dalla sinistra, il Verona segna l’1-0 con Martin Laursen, lasciato solo in mezzo all’area dell’Inter. Per il danese, che poi andrà al Milan, è il suo primo gol in Serie A. All’intervallo Lippi decide di aumentare il potere di fuoco, fin lì limitato a Recoba e al giovanissimo Adrian Mutu. Fuori Javier Zanetti e dentro Roberto Baggio, già in discussione col tecnico, per aumentare la qualità in avanti. Gli effetti del cambio si vedono subito: dopo appena due minuti nella ripresa, Recoba trova il pareggio con un rasoterra angolato dal limite, ispirato proprio dal neo-entrato. E al 74′ arriva gloria anche per Baggio, che devia in rete un assist dal fondo dell’uruguaiano, che ricambia il favore. La gara termina 1-2 per l’Inter, e se ne possono rivedere gli highlights nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: