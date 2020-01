VIDEO – Baggio, che risposta a Lippi! Inter di rimonta a Verona

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 gennaio 2000. Un guizzo di Roberto Baggio permette di completare la rimonta al Verona, col numero 10 che dà una risposta di classe a Lippi che lo aveva escluso.



LA REAZIONE DEL 10 – Venti anni fa l’Inter batteva 1-2 il Verona nella diciottesima giornata di Serie A 1999-2000. All’andata era stata una passeggiata, con tripletta di Christian Vieri, ma stavolta il numero 32 non c’è. Al riposo vanno avanti i gialloblù, complice una disattenzione difensiva che permette a Martin Laursen di segnare il suo primo gol in Serie A al 35′. Dopo l’intervallo però riemerge Roberto Baggio, che Marcello Lippi aveva lasciato in panchina in una delle tante diatribe stagionali. Il numero 10 avvia subito l’azione del pareggio dopo appena due minuti, favorita da un rimpallo che permette ad Alvaro Recoba di armare il suo sinistro, e poi a un quarto d’ora dal termine irrompe a centro area per fissare l’1-2 (al Bentegodi sarà decisivo anche quattro mesi dopo…). Successivamente l’Hellas chiude in dieci per l’espulsione di Domenico Morfeo, appena arrivato da Cagliari e futuro nerazzurro. Di seguito il video di Verona-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.