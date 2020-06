VIDEO- Ausilio nega, Werner segna ancora! 2-4 Lipsia: gol a campo aperto

Werner è sempre più protagonista con il suo Lipsia. Stagione fantastica per l’attaccante che sta trascinando i suoi a Bundesliga a suon di gol. Piero Ausilio ha spento di recente gli accostamenti all’Inter (qui i dettagli), mentre la punta ha segnato ancora stasera contro il Colonia

NO AUSILIO, ALTRO GOL – Il futuro di Timo Werner resta un rebus con l’Inter che ora sembra lontana dall’attaccante. Il tedesco, però, non smette di mettersi in evidenzia con la maglia del suo Lipsia. La punta stasera ha realizzato il gol dell’1-3 contro il Colonia: direttamente su rinvio del portiere, a campo aperto, si è involato verso la porta avversaria. Piatto aperto e altra rete in campionato. La partita è poi terminata 2-4. Di seguito il video con gli highlights del match.

Video pubblicato dal profilo YouTube T1TAN69