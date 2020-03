VIDEO – Auguri ad Alvaro Recoba! Grande rimpianto della storia dell’Inter

Álvaro Recoba compie oggi 44 anni. Il fantasista uruguaiano, all’Inter dal 1999 al 2007, è uno dei più grandi rimpianti della storia nerazzurra. Mancino fatato, traiettorie impossibili ma anche tanta discontinuità. Abbiamo scelto di fargli gli auguri con un video molto particolare (grazie all’account YouTube “SerieAClassics”). Niente skilss o top gol in maglia nerazzurra: semplicemente il suo esordio a San Siro, nel match contro il Brescia in cui tutti aspettavano di vedere all’opera Ronaldo

TALENTO SPRECATO – Mentre tutti attendevano Ronaldo, saltò fuori Recoba. È questa la sintesi di quel 31 agosto 1997. L’uruguaiano era stato acquistato dall’Inter per una cifra vicina ai 7 miliardi di lire, dal Venezia. Carta d’identità ancora verdissima (21 anni allora) e il privilegio degli sconosciuti all’appuntamento col grande palcoscenico. Abbiamo scelto di fare gli auguri al ‘Chino‘ con gli highlights di quell’ Inter-Brescia 2-1. Quasi a voler riassaporare le emozioni del primo incontro: stupore, meraviglia, urla di gioia e l’aspettativa enorme per qualcosa che mai potrà compiersi per davvero. L’impatto di Recoba con l’Inter è devastante: nel giorno dell’esordio del grande acquisto di Massimo Moratti, è un ragazzino a prendersi la scena. Il Brescia, infarcito di esordienti nella massima serie, passa in vantaggio con un gol da maestro di Dario Hubner, che quel giorno venne offuscato dal mancino sudamericano, ma avrà modo di prendersi la sua ribalta nelle stagioni avvenire. Recoba entra al 72′, al posto di Maurizio Ganz. In cinque minuti ribalta le Rondinelle tra lo stupore generale dei presenti. Il primo gol è un missile che spacca la porta, da distanza impensabile. Il secondo è una punizione magistrale, calciata anch’essa da molto lontano. Stavolta il tocco al pallone è più tagliato, di mezzo collo, ma il risultato è sempre lo stesso. Nel giorno in cui tutti aspettavano Ronaldo, saltò fuori Recoba. Il resto ci piacerebbe poterlo riscrivere, ma ci limiteremo a trascurarlo. Tanti auguri fenomeno!

