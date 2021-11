VIDEO – Atalanta-Venezia 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Venezia, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SUPER PASALIC! – Atalanta-Venezia 4-0 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. L’Atalanta aggancia l’Inter, in attesa della partita di domani contro lo Spezia. Il mattatore a Bergamo è Mario Pasalic, autore di una splendida tripletta per abbattere il Venezia. Lo show del croato comincia già dal 7′, quando su azione palla a terra Josip Ilicic lo pesca sulla zona del dischetto per girare in rete col destro. Passano cinque minuti e stavolta a servire l’assist a Pasalic è Luis Fernando Muriel, per il sinistro vincente sempre a centro area. Nella ripresa l’Atalanta non si ferma, col Venezia quasi mai in partita. Trova il suo primo gol in Serie A anche Teun Koopmeiners, sinistro rasoterra angolato dal limite dai venti metri al 57′. Ancora Pasalic manda in porta Muriel, ma il colombiano solo davanti a Sergio Romero colpisce il palo quando tutto sembrava fatto. Il 4-0 è solo rinviato di qualche minuto, qui i ruoli si ribaltano perché al 67′ Muriel semina il panico da sinistra sulla linea di fondo e serve Pasalic che si gira e di destro completa il suo match perfetto. A fine partita annunciato il rinnovo per altri tre anni di Gian Piero Gasperini come allenatore dell’Atalanta.

Video con gli highlights di Atalanta-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.