VIDEO – Atalanta-Udinese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Udinese, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SUL PODIO – Atalanta-Udinese 3-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. L’Atalanta stacca la Juventus, in attesa del recupero dei bianconeri di mercoledì col Napoli, e fortifica la sua candidatura per la terza qualificazione consecutiva in Champions League. Luis Fernando Muriel gioca solo un tempo, poi esce per un problema fisico, ma gli basta per decidere la partita. Al 19′ riceve palla da Matteo Pessina e con un tiro sul primo palo batte l’incerto Juan Musso, al 43′ raccoglie uno splendido assist di Ruslan Malinovskyi e salta il portiere depositando il pallone in rete a porta vuota. Proprio al 45′ l’Udinese accorcia, con un destro piazzato di Roberto Pereyra su cross basso da destra. L’argentino aveva segnato anche nella gara d’andata, finita 1-1, ma stavolta non basta. Questo perché al 61′ Malinovskyi manda in porta pure Duvan Zapata, che firma il tris. Dieci minuti dopo difesa dell’Atalanta distratta e Jens Stryger Larsen su palla mezza in mezzo dalla destra accorcia ancora. Il subentrato Josip Ilicic fallisce il 4-2, ma non c’è rimpianto per i bergamaschi: è terzo posto in solitaria. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.