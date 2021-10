VIDEO – Atalanta-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Udinese, anticipo mattutino della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



DEFINITA ALL’ULTIMO – Atalanta-Udinese 1-1 nell’anticipo mattutino della nona giornata di Serie A. L’Atalanta si fa scappare i tre punti di mano quando ormai pensava di averli in tasca. Nel primo tempo buona la prova dell’Udinese, soprattutto in difesa anche se al 22′ su tiro-cross di Beto la deviazione di Nahuel Molina finisce lentamente sul palo ma comunque in controllo. Il legno lo becca anche Josip Ilicic, con un tocco su cross da destra, ed è fortunato Marco Silvestri che il rimpallo su di lui non finisce in rete. Di Mario Pasalic, poco dopo, l’unico tiro in porta del primo tempo (parato). Il croato al 56′ serve Ruslan Malinovskyi, che arma il sinistro e sblocca il risultato con un fendente da circa venticinque metri. L’Atalanta però pensa di averla vinta, Gian Piero Gasperini sbaglia i cambi (facendosi poi espellere per proteste) e lascia campo agli avversari. Al 90′ rischia l’autogol Matteo Lovato con un folle tocco arretrato, salvato da Juan Musso sulla linea con un prodigio. Il portiere argentino sbaglia però l’uscita al 94′ su corner da destra e Beto lo punisce di testa: 1-1.

Video con gli highlights di Atalanta-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.