VIDEO – Atalanta-Spezia 5-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Spezia, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 5-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



CINQUINA E AGGANCIO – Atalanta-Spezia 5-2 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. L’Atalanta ritrova la vittoria in casa in campionato dopo due mesi e va a pari punti con l’Inter in attesa di domani. L’allievo Thiago Motta prova a sorprendere il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini: all’11’ errore di Juan Musso che devia un tiro di Daniele Verde sulla traversa e ne approfitta M’Bala Nzola per mandare avanti lo Spezia di sinistro. Non ci mette molto però l’Atalanta a pareggiare, con cross di Davide Zappacosta e piatto destro di Mario Pasalic per il pareggio al 18′. Come spesso accade l’arbitro Rosario Abisso valuta male un tocco di mano (vero o presunto), giudicando regolare una “parata” di Jacopo Sala su un tiro di Joakim Maehle. È rigore netto, lo dà dopo il VAR e Duvan Zapata segna sulla ripetizione (il primo l’aveva parato Ivan Provedel). Atalanta avanti al 38′ e tre minuti dopo arriva il tris, con discesa di Zapata e assist per Pasalic. Il croato fa doppietta in Atalanta-Spezia come nella scorsa stagione. Entra Luis Fernando Muriel che firma il poker, su suggerimento di Pasalic con un tiro angolato all’83’. A un minuto dal 90′ gloria anche per Ruslan Malinovskyi, partito dalla panchina, con una bella conclusione dai sedici metri per il pokerissimo. Lo Spezia ha un sussulto nel recupero (91′), ma il tiro sul primo palo di Nzola vale solo la doppietta per l’angolano. Atalanta sempre più macchina da gol e che inizia ad avvicinarsi all’alta classifica.

Video con gli highlights di Atalanta-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.