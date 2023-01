VIDEO – Atalanta-Spezia 5-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Atalanta-Spezia, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 5-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



PROSSIMO AVVERSARIO – Atalanta-Spezia 5-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’Atalanta sarà l’avversario dell’Inter ai quarti di finale. Dopo gli otto gol di domenica alla Salernitana i bergamaschi ne rifilano cinque allo Spezia, anche se qui a lungo la partita rimane in bilico. Al 10′ angolo da destra, sponda di Giorgio Scalvini e da due passi segna Ademola Lookman. Passano due minuti e lo stesso nigeriano duetta con Duvan Zapata per il destro del raddoppio. Lo Spezia torna però subito in corsa, con Albin Ekdal che vince un duello e accorcia. Zapata fa il secondo assist del pomeriggio mandando in porta Hans Hateboer, tocco facile e 3-1 Atalanta al 27′. Su cross di Joao Moutinho non riesce a calciare Viktor Kovalenko, ma accanto a lui c’è Daniele Verde che mette dentro: al 38′ nuovo gol dello Spezia. L’Atalanta però continua a creare, colpendo la traversa con Zapata poco prima del riposo. Entra Rasmus Hojlund e chiude lui i conti al 72′, con un gran tiro che sbatte su traversa, linea, palo ed entra. Poi al 90′ andrebbe per la doppietta, la palla stavolta finisce sul palo ed esce ma la mette dentro Ethan Ampadu: autogol. Tredici reti in quattro giorni per la squadra di Gian Piero Gasperini, che domenica sarà ospite della Juventus.

Video con gli highlights di Atalanta-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.