VIDEO – Atalanta-Spezia 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Mario Pasalic Atalanta-Spezia (photo Jonathan Moscrop/Sportimage SPI-0951-0012 via Imago/OneFootball)

Atalanta-Spezia, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



TRIS IN 20′ – Atalanta-Spezia 3-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. L’Atalanta arriva con un buon successo alla partita di Champions League contro il Real Madrid. Batte facilmente lo Spezia, con un risultato che se ripetuto anche a Valdebebas varrebbe la qualificazione martedì prossimo. Per un tempo i bergamaschi, già in campo lunedì contro l’Inter, non spingono sull’acceleratore. In avvio un colpo di testa di Mario Pasalic a sfiorare il palo, poi solo un pallonetto di Josip Ilicic salvato da Martin Erlic dopo un’uscita avventata di Jeroen Zoet. Al 53′ i bergamaschi decidono di non scherzare più: cross di Josip Ilicic, controlla Pasalic a centro area e attende il momento giusto per segnare. Due minuti dopo la partita è già chiusa, con uno splendido tiro a giro dal limite di Luis Fernando Muriel che finisce nel sette. E al 73′ arriva pure il 3-0, con la doppietta di Pasalic stavolta col sinistro su assist del subentrato Duvan Zapata. Lo Spezia rientra in gara a otto minuti dalla fine e con un giocatore di proprietà dell’Atalanta: Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001, entrato poco prima, fa tap-in da due passi su tiro-cross di Nahuel Estévez dopo una gran giocata di un altro subentrato, Diego Farias. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.