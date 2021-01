VIDEO – Atalanta-Sassuolo 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Duvan Zapata Atalanta-Cagliari

Atalanta-Sassuolo, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



LA RISCOSSA BERGAMASCA – Atalanta-Sassuolo 5-1 nella quindicesima giornata di Serie A. Dopo tante polemiche l’Atalanta dilaga, si ritrova e accorcia sul quarto posto. Il Sassuolo, che lascia fuori Filip Djuricic per motivi disciplinari, cade per la prima volta all’11’, quando Duvan Zapata stoppa e salta Vlad Chiriches per il destro del vantaggio. Lo stesso attaccante colombiano, al 35′, colpisce il palo col sinistro. Proprio al 45′ il raddoppio, con Matteo Pessina che apre e chiude l’azione con un destro al volo su assist sontuoso di Josip Ilicic. È il primo gol di un italiano dell’Atalanta in Serie A dopo due anni. Zapata fa doppietta a centro area e la partita è già chiusa al 49′. Il numero 91, otto minuti dopo fa sponda per Robin Gosens che fa metà campo palla al piede e con un destro deviato (più l’aiuto della traversa) firma il poker. Entra Luis Fernando Muriel, che al 67′ segna per l’ennesima volta da subentrato sfruttando un assist di Remo Freuler. Bello, ma inutile, il 5-1 di Chiriches al 75′ di destro dopo una mischia. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.