VIDEO – Atalanta-Sassuolo 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Atalanta-Sassuolo, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



UN’ALTRA GOLEADA – Atalanta-Sassuolo 4-1 nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta riparte da come aveva finito: un’altra grande serie di gol e quarto posto blindato. Nonostante l’assenza di Josip Ilicic per infortunio, e diverse occasioni in avvio per il Sassuolo, al quarto d’ora i bergamaschi passano: corner con sponda di Mattia Caldara e l’altro difensore Berat Djimsiti d’esterno tocca in rete. Alla mezz’ora proteste per un gol annullato dal VAR: su cross di Duvan Zapata c’è una deviazione di Robin Gosens, non si capisce se con spalla o braccio, e Alejandro Gomez raddoppia. L’arbitro, richiamato al monitor, pur non avendo immagini chiare opta per il braccio ma restano forti dubbi. Li risolve tutti proprio Zapata, che al 31′ sfrutta un buco di Andrea Consigli e mette dentro nell’area piccola su cross proprio di Gosens. Al 37′, su incursione del tedesco, Mehdi Bourabia infila in maniera goffa la propria porta. La ripresa è così una passeggiata, nonostante il Sassuolo ci provi ma beccando sempre Pierluigi Gollini. Zapata fa doppietta al 66′, ancora da due passi, Bourabia si riscatta al 92′ con una gran punizione. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.